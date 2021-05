Particulièrement attaché au PSG, Kylian Mbappé souhaite rester la saison prochaine à quelques conditions…

Toujours dans le viseur du Real Madrid, alors que son contrat avec le PSG se termine l’an prochain, Kylian Mbappé n’a pas pris de décision concernant son avenir. Mais dans un entretien accordé au Canal Football Club hier soir, le jeune prodige français a posé ses conditions pour rester au club la saison prochaine.

« Tout le monde sait que j’ai une profonde attache pour le club. J’ai toujours été reconnaissant envers le président, mes différents coachs. Après, ce que je veux, moi, c’est gagner. Sentir que je suis à un endroit où je peux vraiment gagner, où il y a un projet qui est solide autour de moi. Je mange football, je vis football, et donc le projet sportif est primordial. Je veux sentir que l’on part avec une équipe pour faire quelque chose en Ligue des champions. Ensuite, à nous de montrer ce qu’on sait faire (…) On discute avec le club, on va voir ce qu’il va se passer. En tout cas, j’ai toujours été heureux ici, et j’ai passé jusqu’à présent quatre années exceptionnelles (…) On est très clairs avec le club. Le club sait la relation que j’ai avec lui, avec cette ville, ce pays. On va faire les choses dans l’ordre et comme il faut, que ce soit dans un sens ou dans l’autre. »

Le message est à peine voilé : Kylian Mbappé réclame pour rester le même salaire de Neymar, à savoir 30 millions d’euros par saison. Tout le reste n’est que littérature…