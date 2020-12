Le PSG devrait dévoiler un nouveau maillot dans les prochaines semaines. Son quatrième de la saison.

En plus du maillot domicile et extérieur, et du troisième pour la Ligue des Champions, Nike devrait produire une quatrième tunique dans les prochaines semaines pour le PSG. Un maillot totalement rose flash selon les informations du site Footy Headlines (Image à découvrir ci-dessous). Le logo sera bleu. D’après Footy Headlines, ce maillot sera mis en vente à partir du 29 janvier. Un peu de folie !