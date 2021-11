Hier Wanda Nara a rassuré tous ses followers sur les réseaux sociaux en expliquant qu’elle était de nouveau en couple avec Mauro Icardi. Pour la reconquérir, l’attaquant du club de la capitale a même écrit une lettre et aujourd’hui « Onze Mondial » dévoile son contenu. La voici.

« Une fois de plus, je t’ai prouvé que ce que je disais était vrai, je ne t’ai jamais menti, je n’ai rien inventé, j’ai juste commis une erreur. Les signatures sont apposées sur tout ce qui, il y a huit ans, était notre rêve. Nous avons réalisé tout ce que nous avions prévu de faire. J’espère que tu pourras en profiter. De mon côté, je serai en paix avec ça, parce que je sais que pour le reste de ma vie, je n’aurai rien à me reprocher. Tu t’y prends mal, et très mal, tu ne t’en rends pas compte. La seule chose que tu veux, c’est divorcer et j’ai accepté, même si au fond de mon âme c’est la pire chose qui puisse m’arriver. Je ne suis pas une mauvaise personne, je suis quelqu’un de bien et je t’ai été complètement dévoué depuis le jour où nous avons commencé notre relation. (…) Je ne peux pas continuer à supporter tes mauvais traitements, le fait que tu m’ignores… comment peux-tu ? Je ne suis pas une m…, je ne mérite pas ça. Tu as tout gâché à cause d’une conversation de m…, une conversation qui ne signifiait rien pour moi. Une conversation dont tu ne fais qu’envoyer les détails à la presse. Je ne m’attendais pas à ça, mais je suis réaliste et je sais que les gens changent, » a-t-il écrit.