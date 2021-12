Pierre Ménès n’apprécie guère de voir Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain et il pense que le coach argentin n’a plus sa place sur le banc du club de la capitale. Et il revient sur le match nul du week-end à Lens.

« Il y a ceux qui disent que le Qatar dirige en ne faisant que du recrutement bling-bling. J’ai d’ailleurs lu un truc comme quoi Seko Fofana serait bien pour le PSG, mais qu’il n’est pas ” assez cher”. Mais c’est malheureusement et probablement vrai. Leonardo est dans son coin et ne fait rien pour aider les entraîneurs en place, c’est vrai. Les joueurs ne font pas tous les efforts, c’est vrai. Mais cela n’empêche pas que l’entraîneur soit nul. Je veux dire que c’est un problème de plus. Pochettino est insupportable.Alors, il ne faut pas se fier à ses conférences de presse. Le contenu est catastrophique. Le match à Lens, il n’avait pas de goût. » A-t-il confié sur son blog personnel.

Avant de terminer mais également revenir sur la prestation du RC Lens samedi en Ligue 1 : « Alors, oui, les Lensois ont été magnifiques, ils ont fait un match formidable, mais je ne comprends pas. On a Messi qui a un coup de mou. Je pense carrément qu’il doit jouer devant. Il faut le faire jouer comme un joueur de 33 ans et c’est à Mbappé et Di Maria de faire les efforts sur les côtés. Le faire jouer dans une position de neuf et demi, ou faux meneur, c’est un leurre. Et puis après le problème du PSG, c’est le milieu de terrain qui est incapable de mettre un ballon devant quand Verratti n’est pas là. Mais, je pense que Pochettino est un vrai problème. » Ce soir, le PSG reçoit le Club Bruges à partir de 18 h 45 pour la 6e et dernière journée de Ligue des champions.