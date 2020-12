Présent sur la pelouse lors de l’incident raciste, Marco Verratti a confié être « choqué » par ce qu’il s’est produit. Au micro de Téléfoot, l’international Italien a commenté cet événement qu’il a vécu de très près.

« c’était un peu choquant parce qu’on ne s’y attendait pas. Je pense qu’à la fin, on a donné un bon signal, il n’y avait pas l’envie de finir un match de foot, il y a des choses plus importantes dans la vie. La personne qui a fait ça, je pense qu’elle a vite compris qu’elle avait fait quelque chose d’incroyable. Après, chacun réagit avec une manière différente et j’ai vu certains de mes coéquipiers qui étaient vraiment très déçus » a confié le milieu italien au micro de Téléfoot.