Milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Marco Verratti est devenu un cadre de l’équipe. Au PSG depuis près de 9 ans, il n’aspire pas à partir et possède un objectif clair.

Interviewé sur le site du club de la capitale, l’international italien de 27 ans a déclaré qu’il voulait encore jouer longtemps et battre des records. “Ça représente beaucoup, faire partie des joueurs qui ont porté le plus ce maillot, c’est quelque chose de beau. J’espère pouvoir jouer encore beaucoup, gagner encore plus. Je ne m’attendais pas à ça quand je suis arrivé et c’est fantastique de vivre ça ici (…) Être le joueur le plus capé de l’histoire de ce club, ce serait magnifique”. Pour l’heure, Marco Verratti a porté la tunique du PSG à 318 reprises, le record se situant pour le moment 435.