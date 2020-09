Le PSG, privé de 7 joueurs atteints par le coronavirus, a débuté ce jeudi sa saison de Ligue 1 contre Lens (match perdu 0-1). Le milieu de terrain Marco Verratti (27 ans, 1 match en L1 cette saison) sait qu’il va falloir faire plus ce dimanche contre l’Olympique de Marseille.

“Maintenant dans trois jours ça va être un peu le même délire. C’est pour ça qu’il faut faire plus. On a trois jours d’entraînement, on doit montrer autre chose pour gagner contre l’OM, car ce match tient vraiment à cœur aux supporters“, a déclaré l’Italien Marco Verratti lors au micro de Canal+.