Pas vraiment perturbé par les critiques, Marco Verratti juge « excellent » le début de saison du PSG sous Mauricio Pochettino.

Dans une interview accordée au micro de PSG TV ce vendredi, Marco Verratti est revenu sur le début de saison parisien et l’intégration des nouvelles recrues à deux jours du 32e de finale de Coupe de France face à l’Entente Feignies-Aulnoye dimanche soir (21h10).

« Important de bien commencer ? Oui, bien sûr, c’était notre objectif. Surtout que la saison dernière, ça s’est joué à la dernière journée, même s’il faut féliciter Lille qui avait réalisé une grande saison. Et cette année, on savait que ça ne dépendait que de nous. Si on commence bien, qu’on fait notre travail, on peut avoir un avantage sur les autres équipes. Bien sûr, on est encore plus contents quand on obtient une victoire après un très joli match, mais je ne vois pas beaucoup d’équipes en Europe qui ne font que de très beaux matches. Je pense que c’est comme ça dans tous les championnats, et le championnat français est très fort. Evidemment on peut toujours se dire qu’on peut faire mieux quand on finit le match, on n’est pas toujours satisfaits et même après une victoire il faut déjà se projeter sur l’autre match qui arrive 3 ou 4 jours après. On peut toujours faire mieux mais je pense qu’on peut être satisfaits de notre début de saison. Moi, je pense que les nouveaux joueurs sont toujours les bienvenus parce qu’ils apportent de la nouveauté et des caractéristiques différentes des joueurs déjà présents. Et puis ce sont des grands joueurs, qui avaient déjà marqué l’histoire du football et s’étaient déjà affirmés dans leur championnat. Et moi, c’est aussi ma personnalité, je veux toujours faire en sorte qu’ils se sentent bien et chercher à les aider, comme on a pu le faire avec moi quand je suis arrivé. Et c’est à moi que ça fait plaisir, parce que je suis content quand les joueurs qui arrivent ici se sentent bien. »