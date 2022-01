Dimanche soir, le Paris Saint-Germain a été accroché, 1-1, par l’Olympique Lyonnais lors de la 20e journée de Ligue 1. Le club de la capitale, qui a une nouvelle fois été décevant dans le contenu, est critiqué depuis le début de saison sur son niveau de jeu. A l’issue de la rencontre, Marco Verratti a pris la défense de ses coéquipiers et de son entraineur.

Si l’on regarde les résultats, le Paris Saint-Germain a réalisé une excellente premiere partie de saison mais collectivement les hommes de Mauricio Pochettino n’y arrivent pas. Énormément critique depuis le début de saison, Marco Verratti est monté au créneau pour défendre ses coéquipiers et son entraîneur Mauricio Pochettino.

« Je peux comprendre parce que tout le monde attend beaucoup de nous. Et nous, on attend toujours plus. Après les critiques, elles vont parfois au-delà du terrain, a souligné l’Italien en zone mixte. Je ne vois pas une équipe qui joue un football spectaculaire à part Manchester City. Il y a des joueurs qui sont là depuis beaucoup de temps, les joueurs sont adaptés à ce style de jeu. Mais, je vois les autres grandes équipes européennes, comme le Bayern qui a perdu à la maison. C’est une période où il est difficile de bien jouer. La première partie de saison, tu n’avais même pas le temps de t’entrainer. Le coach, le pauvre, il ne pouvait même pas faire un entrainement tactique. Vraiment, on s’entraine en jouant mais les critiques, elles viennent aussi de nous-même, car on veut toujours être au maximum et faire une saison magnifique », a assuré Verratti.