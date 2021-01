Le Paris Saint-Germain recevait Brest en marge de la 19e journée de Ligue 1 ce samedi. 3-0 score final, et encore une jolie prestation de Marco Verratti.

On l’aime ou on le déteste, mais Marco Verratti ne laisse personne indiffèrent. Ce samedi, il a encore réalisé une superbe performance. C’était lors de la victoire au Parc des Princes du PSG sur Brest (3-0). Le joueur breton, Paul Lasne, a donc dû faire face à l’Italien tout le match. Après le match, sur le plateau de BeIn Sports, celui-ci a eu quelques mots pour le Petit Hibou et pour le PSG en général.

« Verratti est infernal. Il ne fait que pleurer, il protège la balle et ne la perd pas. En plus, comme il est plutôt petit de taille, il est proche du ballon et très bon sur ses appuis. Ce n’est pas simple. Comme Di Maria ou Mbappé, il a ce petit truc en plus qui permet au PSG d’être là où il est. Le PSG, il y a quelques saisons, avec Motta, Matuidi et Verratti m’impressionnait plus. Avec Cavani et Ibrahimovic devant, l’équipe m’impressionnait plus dans son collectif. »