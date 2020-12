Milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Marco Verratti est revenu sur la victoire du jour 5-1 face à Istanbul Başakşehir ce mercredi soir. L’international italien parle aussi de l’incident survenu il y a 24 heures avec le 4e arbitre.

« C’était dur pour tout le monde, pour nous les joueurs mais aussi ceux qui regardaient le match. Cela ne doit pas se passer. Nous, on est suivis par des millions de personnes et on doit être des exemples. On a fait un geste un peu fort en décidant de ne pas jouer avec l’autre équipe. Le quatrième arbitre doit être puni pour donner un exemple à tout le monde et pour qu’il change. Le plus intelligent était d’arrêter. On essaiera d’être encore plus des exemples à l’avenir. » A estimé Verratti après la fin du match au micro de « RMC ».

Avant de conclure : « Il a fait une erreur, il faut le punir, peu importe qui que ce soit. C’est une question personnelle pour tout le monde, certains joueurs étaient plus touchés. Il n’y avait pas les conditions hier pour finir le match. » Le message est passé.