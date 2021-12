L’ancien milieu du PSG Mathieu Bodmer a accordé un entretien au Parisien récemment. Ce dernier voit en Marco Verratti la sentinelle parfaite. Ce dernier adorerait que Pochettino le fasse jouer juste devant la défense.

« Pour moi, c’est le poste où il est le meilleur. Il est capable de ressortir les ballons sous pression et ne panique jamais. Je dirais même qu’il aime ça et que ça rassure ses défenseurs. Ensuite, il peut attirer sur lui deux ou trois joueurs, et ainsi créer des décalages pour casser le pressing adverse. Cela permet aux attaquants de bénéficier d’espaces, et d’avoir parfois 60 à 70 m devant eux. »

« D’ailleurs, quand il est arrivé au PSG, je me souviens qu’il se positionnait devant la défense à l’entraînement. Il ne pouvait pas le faire en match, car Thiago Motta était très performant à ce poste et récupérait tous les ballons. Mais en réalité, Marco jouait un peu plus haut, mais assez proche de Motta, et les deux assuraient les sorties de balles. Aussi, il était difficile pour l’adversaire de défendre sur les deux. »