Jean-Michel Larqué conseille au nouvel entraîneur du PSG d’abandonner l’idée de faire évoluer l’Italien en meneur de jeu.

Pour sa première sur le banc du Paris Saint-Germain ce soir face à l’AS Saint-Étienne, Mauricio Pochettino sera sous le feu des projecteurs et ses décisions seront passé au peigne fin. En conférence de presse hier, le technicien argentin a donné quelques indices au sujet de sa composition d’équipe face aux Verts. Il a notamment évoqué la possibilité de faire jouer Marco Verratti dans un poste de meneur de jeu. De quoi faire déjà tiquer Jean-Michel Larqué, qui a expliquait pourquoi se serait un mauvais choix au micro de RMC.

« Si je dois choisir entre Verratti et Rafinha pour le poste de numéro 10, je prends Rafinha tout de suite. Si tu as un numéro 10 qui te marque un but de temps en temps, ça va. Verratti, il marque un but tous les 36 du mois. Je ne sais pas à combien de buts il est Verratti depuis qu’il est arrivé au PSG, mais il doit en marquer un ou deux par saison. Je ne suis pas du tout d’accord avec ce positionnement de Verratti. Ce qui manque au PSG au milieu de terrain, c’est un vrai créateur et qui peut-être également finisseur, un rôle qu’avait de temps en temps Rabiot. Rabiot filait des caviars et marquait pas mal de buts au PSG. Si tu joues avec trois attaquants, il faut mettre Rafinha en 10. Marco Verratti, c’est un milieu, un milieu relayeur, et tout le monde le sait. »