Titulaire contre Nice ce dimanche, Marco Verratti a fait sa 318e apparition sous le maillot parisien devenant ainsi le 5e joueur le plus capé de l’histoire du PSG.

Arrivé en 2012 dans la capitale française, Verratti « a disputé 205 matches de Ligue 1 (5 buts, 38 passes décisives), 23 de Coupe de France (1 but, 5 passes décisives), 23 de Coupe de la Ligue (3 passes décisives), 7 Trophées des Champions et 60 de Ligue des champions (3 buts, 6 passes décisives) » comme le précise le club dans un communiqué. Une performance impressionnante qui le place à la cinquième place des joueurs les plus capés du PSG devant Thiago Silva (315).

Le top 10 des joueurs les plus capés au PSG

1. Jean-Marc Pilorget : 435 matches

2. Sylvain Armand : 380 matches

3. Paul Le Guen, Safet Susic : 344 matches

5. Bernard Lama, Marco Verratti : 318 matches

7. Thiago Silva : 315 matches

8. Mustapha Dahleb : 310 matches

9. Edinson Cavani : 301 matches

10. Blaise Matuidi : 295 matches