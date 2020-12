A la veille du choc contre Manchester United à l’occasion de la 5e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, le milieu du PSG Marco Verratti a réagi aux propos de Thomas Tuchel après le nul concédé ce week-end face à Bordeaux en championnat.

Pointant au deuxième rang du groupe H après quatre journées, le Paris Saint-Germain joue gros ce mercredi soir à Old Trafford face à Manchester United. S’ils prennent le meilleur sur les anglais, les coéquipiers de Kylian Mbappé pourraient prendre une belle option pour les huitièmes de finale.

A la veille de ce choc explosif, Marco Verratti s’est exprimé en conférence de presse et est revenu sur le coup de gueule de son coach Thomas Tuchel après le match nul concédé ce week-end (2-2) contre Bordeaux en clôture de la 12e journée de Ligue 1. « Ce n’est pas facile pour un entraîneur de gérer 30 joueurs comme nous, et pourtant il a réussi à créer un bon rapport avec tout le monde. Et sur le terrain je crois qu’on a montré de belles choses l’année dernière. Là c’est moins bien mais on connait nos forces, on sait ce qu’on peut faire. Maintenant il faut le montrer. (…) On parle quasiment après chaque match. Mais ce qui est dit dans le vestiaire ne doit pas sortir dans la presse. On partage des choses tous les jours, le coach est celui qui nous connait le mieux. De l’extérieur c’est facile de parler, mais les entraîneurs sont toujours les mieux informés, ils alignent le meilleur onze pour gagner le match. Des fois je sens beaucoup de critiques envers le coach » a révélé le milieu de terrain italien.