Alors que le Paris Saint-Germain joue sa saison sur les deux prochaines semaines avec la réception du LOSC et la double confrontation face au Bayern de Munich en quart de finale de Ligue des Champions, retour sur une saison où les Parisiens ont affiché plusieurs visages.

La saison du PSG a démarré par une grosse vague de Covid-19 mais surtout par deux défaites face à Lens puis face à l’ennemi de toujours l’Olympique de Marseille, il aura donc fallu attendre la troisième journée pour voir un petit Paris Saint-Germain s’imposer en ligue 1 face à Metz (1-0). On se dit alors que la machine parisienne est lancée mais il n’en sera rien puisqu’à la trêve le PSG pointe à la deuxième place derrière l’OL.

Pire que ça, les Parisiens étaient proches de se faire sortir dès la phase de poule de Ligue des champions après deux défaites face à Manchester United (2-1) et Leipzig (2-1) lors des trois premières journée. Paris s’en sort finalement à la première place du groupe mais avec un fond de jeu proche du néant.

Tuchel viré, Pochettino arrive

Le 24 décembre dernier, Leonard décide de se séparer de Thomas Tuchel et intronise quelques jours plus tard Mauricio Pochettino, ancien joueur du club entre 2001 et 2003 où il aura joué 95 matches pour 5 buts marqués. On se dit alors que ça va changer, exit le 4-3-3 ou la défense à trois, l’Argentin met en place un 4-2-3-1 avec Marco Verratti en numéro 10. En Ligue 1 rien ne change dans le jeu, Paris s’incline lamentablement face à Lorient (3-2) et Nantes (2-1) et comptabilise sept défaites après 30 journée, un record sous QSI. Cette saison les Rouges et Bleu n’ont pas de marche de manœuvre et se mettent à compter chaque point, la victoire hier soir face aux Gones, est un match référence tant sur le plan individuel que collectif. Il leur permet de récupérer le fauteuil de leader à la différence de but. Huit matches encore à jouer dans ce championnat : juste après la trêve internationale, il y a la réception de Lille, le 3 avril à 17h.

Sur la scène européenne, le tournant est la double confrontation face au FC Barcelone avec un match aller de très haut niveau remporté 4 buts à 1 puis un match retour où le PSG n’est pas passé d’une nouvelle déconvenue sans un incroyable Keylor Navas accroche le match nul, un but partout. Paris est donc en quart de finale et affrontera l’ogre bavarois, match aller le 7 avril à l’Alliance Aréna, match retour le 13 avril au Parc des Princes. Pour ce remake de la dernière finale, les hommes de Pochettino devront affiché une grande concentration et une implication collective exemplaire à l’image de leur prestation au Camp Nou.

Une fin de saison palpitante

Les grosses échéances arrivent pour le Paris Saint-Germain et si le club veut atteindre l’ensemble de ses objectifs sur la scène nationale comme européenne, il devra compter sur l’ensemble de son effectif à 100 % à commencer par Neymar qui a joué environ un match sur deux depuis son arrivé dans la capitale.