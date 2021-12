Libre de tout contrat dans moins de 24 heures, Kylian Mbappé a annoncé qu’il resterait au Paris Saint-Germain jusqu’à la fin de saison avant de partir pour le Real Madrid au cours du prochain mercato estival.

Même si tout semble acté et on se dirige dans ce sens, Dave Appaddo pense que la star parisienne peut encore prolonger son contrat. « Mbappé doit être au centre du projet parisien, c’est un argument capital ! Le PSG a un peu raté cette étape, de dire de manière très claire qu’il est le numéro 1 ! Les dirigeants parisiens tergiversaient avec Neymar, maintenant c’est Messi… Je pense qu’in fine, l’argument peut être là : c’est à dire de convaincre Mbappé que c’est vraiment lui le numéro 1 du PSG. (…) Un départ cet hiver ? Il y a un certain match contre le Real qui arrive, je ne pense pas qu’il y ait une possibilité que ça parle ou quoique ce soit avant… C’est impossible !«