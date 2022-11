Alors que la fin de son contrat approche (2023), Youssoufa Moukoko, 17 ans, est l’une des grandes attractions européennes. FC Barcelone, le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, Liverpool… ils sont tous à l’affût. Mais le jeune allemand n’a pas encore fermé la porte à une possible prolongation. C’est du moins ce qu’il a laissé entendre au micro de Sport1.

« Ça fait 7 ans que je suis ici, je me sens chez moi ici. Je connais très bien ce club et le manager Terzic me fait confiance », a glissé Moukoko au micro de Sport1. FC Barcelone, le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, Liverpool, ou une prolongation à Dortmund pour le jeune attaquant ? Affaire à suivre.