Pour renforcer son effectif, Antonio Conte aurait ciblé Idrissa Gueye. Une première offre aurait été formulée par les Spurs pour un joueur en fin de contrat en juin 2023 avec le PSG.

Recruté en juillet 2019 en provenance d’Everton pour une somme de 30 millions d’euros afin de régler les carences défensives du milieu de terrain parisien, Idrissa Gueye a réalisé des saisons irrégulières. Apprécié par Thomas Tuchel puis par Mauricio Pochettino, le Sénégalais bénéficie d’un temps de jeu conséquent mais sa situation contractuelle pourrait le pousser vers la sortie alors qu’une offre inattendue aurait fait son apparition.

Selon les informations dévoilées par The Sun, les Spurs de Tottenham et plus particulièrement leur entraîneur, Antonio Conte, auraient fait d’Idrissa Gueye une cible privilégiée afin d’amener de l’impact à un milieu de terrain jugé trop tendre. La direction du Paris Saint-Germain serait ouverte à de potentielles négociations et à un départ éventuel. Une situation dont souhaite profiter l’écurie britannique qui aurait d’ores et déjà formulé une première offre. Son montant n’a néanmoins pas filtré. Il est possible que tout dépende du joueur dans cette opération alors que le PSG laissera le choix à Idrissa Gueye qui avait déjà refusé un retour en Premier League l’hiver dernier lorsque Newcastle était venu frapper à sa porte.