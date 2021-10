Kylian Mbappé est sous le feu des critiques. Qu’elles soient bonnes mais aussi mauvaises, le joueur de 22 ans fait parler. L’ancienne légende de l’Olympique de Marseille, Didier Drogba, l’a lui soutenu.

« On est un peu dur avec lui. On oublie souvent qu’il est jeune. Il est encore en train d’apprendre. Il a déjà repoussé les limites ? Oui, mais est-ce que c’est une raison pour tout de suite être déjà lassé ? On se lasse très vite ici. », a déclaré Didier Drogba dans une interview accordée à Téléfoot.

Pour rappel, Didier Drogba fera son grand retour au Stade Vélodrome ce mercredi, pour un match de charité.