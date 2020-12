Kylian Mbappé serait prêt à prolonger son contrat avec le PSG… à certaines conditions.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain reste un immense point d’interrogation, RMC a donné ce lundi des nouvelles réjouissantes pour les supporters parisiens. À en croire une source proche du dossier, le buteur de l’équipe de France aurait revu ses priorités pour la suite de sa carrière. « Le contexte actuel et la crise du Covid qui touche tous les grands clubs a peut-être refroidi Kylian et lui a rappelé qu’il était dans des conditions quasi parfaites au PSG ». Le média français précise que les négociations entre le clan Mbappé et le club auraient déjà repris depuis une dizaine de jours. Anne-Laure Bonnet, journaliste pour Téléfoot et très proche du joueur parisien, a évoqué son avenir.

« Son avenir est ouvert. La balle est dans le camp du Paris Saint-Germain puisque le PSG souhaiterait prolonger son jeune talent. Mbappé n’a qu’une seule exigence : gagner. Il a des exigences sportives et veut être entourée d’une équipe qui lui donne les moyens de gagner. C’est donc au PSG de la construire pour que lui accepte de rester. Il l’a assez montré, il aime Paris. Il aime le club, c’est son club. Si vous lui faites choisir par le coeur, évidemment qu’il a envie de rester. Mais c’est un jeune homme ambitieux, il veut gagner, tout simplement », a indiqué la journaliste de Téléfoot sur la chaîne du groupe Mediapro.