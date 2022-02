Il s’agit d’un maillot tout blanc à col rond avec des liserés rouges et bleu marine dans la même veine que le maillot «domicile». «Ce maillot blanc, qui sera porté par l’équipe masculine et féminine lors de la seconde partie de la saison, fait référence aux célèbres uniformes de l’équipe mythique de basketball de Chicago et poursuit ainsi la tradition de cette collaboration pionnière qui lie le Paris Saint-Germain et la marque Jordan depuis plus de quatre ans», explique le PSG. Ce 4e maillot 2021-22 est d’ores déjà en vente sur le site du club.

🆕⚽👕



Découvrez notre 𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑚𝑎𝑖𝑙𝑙𝑜𝑡𝑓𝑜𝑢𝑟𝑡ℎ #PSGxJordan pour la saison 21/22 ! 💎⬜

L’ensemble de la collection allie l’identité du club aux codes iconiques du basketball et ceux de la street culture. ❤️💙



🛒▶️ https://t.co/nMrmZW4kQd pic.twitter.com/6msUEqSpzl — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 10, 2022