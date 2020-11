Forfait avec le PSG jusqu’à la trêve international, Neymar pourrait faire son grand retour lors des Eliminatoires à la Coupe du Monde 2020 dans la zone Am Sud. Mais le PSG ne l’entend pas de cette oreille.

D’après les informations de « Terra », le staff médical de la Seleçao a pris contact avec celui du PSG ainsi que le joueur. L’Equipe nationale souhaite récupérer le Brésilien pour disputer les deux prochains matchs face au Venezuela le 14 novembre et en Uruguay le 18. Mais le club de la capitale n’est pas d’accord pour libérer sa star qui doit observer une période de repos supplémentaire afin de revenir le plus rapidement possible sur le terrain.

« Honnêtement, je pense que ce n’est pas possible qu’il joue. On ne doit pas réfléchir. C’est la meilleure chose. S’il joue tous les matches, ça veut dire qu’il n’est pas blessé. C’est une mauvaise nouvelle, il est blessé. L’information pour moi est qu’il va revenir après la trêve. » Avait annoncé Thomas Tuchel il y a quelques jours. Les deux parties ne semblent donc pas d’accord et les premières tensions apparaissent. Le club parisien a aussi indiqué que Neymar est revenu épuisé du dernier rassemblement avec la Seleçao, ce qui aurait pu jouer dans sa blessure…