Toujours en vacances après son élimination à l’Euro 2020 avec l’Equipe de France, Kylian Mbappé a pris la décision d’avancer son retour dans le groupe parisien.

Bonne nouvelle pour Mauricio Pochettino et son staff, le champion du monde français va revenir un peu plus tôt que prévu. Ce matin, c’est « l’Equipe » qui précise que le joueur du PSG va avancer son retour de quelques heures, afin de retrouver ses coéquipiers et débuter la préparation le plus tôt possible. Le club aimerait d’ailleurs lui faire passer ses tests médicaux dans les prochains jours, en compagnie des autres joueurs éliminés en huitième de finale (Kimpembe, Danilo, Wijnaldum). Mbappé devrait finir ses vacances en thalassothérapie cette semaine, avant de rentrer à Paris.