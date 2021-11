Selon certains spécialistes, Marco Verratti pourrait manquer plus d’un mois de compétition à cause de sa blessure à la hanche contre l’OM.

Sorti à la mi-temps du Classico dimanche soir, Marco Verratti souffre « d’une lésion profonde des muscles obliques » et devrait manquer quatre semaines de compétition d’après le dernier point médical du PSG. Au total, l’Italien devra louper trois matchs de Ligue 1 (contre Lille, Bordeaux et Nantes), un de Ligue des champions (à Leipzig) et les deux matchs de la Squadra Azzura pendant la trêve internationale (face à la Suisse et l’Irlande du Nord). Son objectif est clair : revenir à 100% pour le match retour face à Manchester City en C1. Toutefois certains spécialistes estiment que Verratti ne sera pas de retour avant le mois de décembre et le match contre l’OGC Nice.

Interrogé par L’Equipe ce mercredi, le médecin Fabrice Bryand ne s’est pas montré beaucoup plus rassurant. « Les obliques ont pu être écrasés et contusionnés. C’est difficile de les mettre au repos, ce sont des muscles que l’on sollicite tous les jours et ça met beaucoup de temps à cicatriser. Dans cette localisation, vers la paroi abdominale, ce n’est pas forcément grave, mais c’est long, même pour quelqu’un d’indemne de toutes lésions. »