Après une saison décevante, le PSG ne va pas lésiner sur les moyens cet été pour aller chercher sa première Ligue des champions l’an prochain.

Eliminé en demi-finale de Ligue des champions cette saison et devancé dans la course au titre de Ligue 1 par le LOSC, le Paris Saint-Germain est prêt à tout pour revenir sur le devant de la scène nationale et continentale. « Ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présents, on a des ambitions pour cet été », a notamment confié le président Nasser Al-Khelaïfi dans une interview accordée à L’Equipe. Et la première recrue de Mauricio Pochettino approche à grands pas.

D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, le transfert d’Achraf Hakimi vers le PSG devrait être officialisé dans les 10 prochains jours. Encore auteur d’une saison exceptionnelle avec l’Inter Milan, le Marocain ferait l’objet d’une offre de 60 millions d’euros, plus des bonus, de la part du club de la capitale. Le champion d’Italie réclame 70 millions d’euros, mais les négociations seraient en bonne voie d’après le média italien. Chelsea s’est également renseigné pour le latéral de 22 ans, mais le PSG semble avoir le dossier bien en main. Un premier transfert de taille, qui en dit long sur les ambitions du Paris Saint-Germain.