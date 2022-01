Jeune du centre de formation du Paris Saint-Germain, Eric Junior Dina Ebimbé a eu l’honneur d’intégrer le groupe professionnel à plusieurs reprises. Aspirant à plus, le Parisien devrait quitter la capitale pour le Bayer Leverkusen.

Si le Paris Saint-Germain possède l’une des meilleures formations de la planète football, en sortir et intégrer le groupe professionnel est délicat. Dans un effectif de star, il est compliqué pour un jeune de se faire sa place. Pourtant, à 21 ans, le jeune Eric Junior Dina Ebimbé est à la croisée des chemins. A mi-parcours entre la formation et le groupe mené par Mauricio Pochettino. Prometteur, le milieu de terrain a eu des opportunités et a disputé 12 matchs toutes compétitions confondues avec le PSG. Des premiers pas plein de promesses qui ne lui suffisent plus. Le Parisien aspire à plus.

Selon les informations de Foot Mercato, Junior Eric Dina Ebimbé souhaiterait acquérir de l’expérience sous la forme d’un prêt afin de grandir tout comme ont pu le faire par le passé des joueurs comme Christopher Nkunku, Moussa Diaby ou Jonathan Ikoné.