Mauricio Pochettino, était en conférence de presse à la veille du déplacement sur la pelouse de l’Olympique de Marseille (dimanche 20h45). L’entraîneur du Paris Saint-Germain a expliqué qu’il pourrait évoluer avec une défense à trois.

Ce n’est un secret pour personne, Mauricio Pochettino est un adepte du 4-2-3-1. L’entraineur du Paris Saint-Germain était en conférence de presse à la veille du classique face à l’Olympique de Marseille. Interroge sur l’équilibre défensif de son équipe, qui fait défaut depuis un certains temps, l’Argentin a confié qu’il pourrait évoluer avec une défense à trois comme en deuxième mi-temps face au RB Leipzig.

« Oui, en tant qu’entraîneur par exemple à Tottenham, ça a été une alternative. Je l’ai déjà utilisé dans différentes périodes. C’est un système où on doit s’adapter aux qualités, comme tout. Dans le contexte du match contre Leipzig, on pensait que ça pouvait nous apporter quelque chose pour changer la dynamique et c’est pourquoi j’ai fait ce choix », a confié Mauricio Pochettino face aux médias.