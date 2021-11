Vivement critiqué pour ses performances très irrégulières, Presnel Kimpembe est particulièrement pointé du doigt et encore plus depuis hier soir et un penalty concédé face au RB Leipzig en Ligue des Champions. Présent en conférence de presse, Didier Deschamps a tenté de prendre sa défense…

Ce n’est un secret pour personne, il est particulièrement compliqué d’éclore au Paris Saint-Germain en étant pur produit du centre de formation et plusieurs jeunes joueurs l’ont récemment prouvé en quittant la capitale parisienne pour d’autres écuries européennes, (Nkunku, Diaby, Kouassi, Coman…). Et pourtant, un homme symbolise la détermination nécessaire pour y éclore : Presnel Kimpembe. Après avoir toutes ses gammes au PSG, le défenseur central en est aujourd’hui un véritable taulier. Néanmoins, le titi parisien est la cible de nombreuses critiques depuis plusieurs semaines. Son irrégularité et ses sauts de concentration sont notamment pointés du doigt. De cruels manques démontrés une nouvelle fois en Ligue des Champions, sur le terrain du RB Leipzig, lors d’une rencontre durant laquelle Presnel Kimpembe a sabordé la prestation des siens en concédant un penalty. Des difficultés qui s’amplifient aux yeux du grand public, semaine après semaine.

Présent en conférence de presse pour dévoiler la liste des 23 sélectionnés pour la prochaine trêve internationale, Didier Deschamps a tenu à défendre son joueur. Pourtant, durant l’ensemble de son discours, le meneur des Bleus lui a fait beaucoup de reproches… Voyez par vous-même : « Si vous restez sur sa dernière prestation, il le sait. Presnel ne fait pas tout bien. Lui, il fait aussi partie de ces joueurs qui enchaînent tous les matchs. Peut-être un peu trop, certainement. Mais après quand on est au PSG, je me mets à la place de Pochettino, il faut gagner n’importe quel match. Donc il met l’équipe qui lui permet d’obtenir les résultats. Sur l’enchaînement, Kimpembe peut avoir des périodes un peu moins bonnes. Qu’il soit responsable sur la faute du penalty hier, il le sait. Mais il fait aussi de très bonnes choses. Après dans l’analyse, ce qui est aussi important pour moi, c’est de savoir dans quelle situation il se trouve sur le plan défensif par rapport à son équipe. Il y a des choses qu’il peut améliorer, comme tous les joueurs. Mais de par ce qu’il était amené à faire et ce qu’il fait depuis quand même plusieurs mois, même la saison dernière, ça lui arrive comme tout joueur d’être moins bon, d’être responsable sur des fautes. L’idéal est de gommer tout ça. Je regarde aussi la partie positive et elle est plus importante que la partie négative. »