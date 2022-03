Fantomatique en Ligue des Champions, la Juventus Turin souhaite réaliser un grand ménage dans son effectif. Adrien Rabiot et Arthur Melo seront poussés vers la sortie cet été. Pour les remplacer, la Vieille Dame veut Leandro Paredes.

Malgré le départ de Cristiano Ronaldo, ciblé comme principal problème par la direction turinoise, la Juventus Turin réalise une saison particulièrement décevante. Humiliée en Ligue des Champions face à Villarreal, (0-3), la Vieille Dame s’est une nouvelle fois effondrée sur la scène européenne et un retour en forme en Serie A ne suffit pas. Pour relancer la machine, les Bianconeri souhaitent faire un grand ménage, notamment au milieu de terrain, avec les départs d’Adrien Rabiot et Arthur Melo. Une régénération d’effectif nécessaire qui pourrait passer par l’arrivée d’un taulier du Paris Saint-Germain.

Selon les informations publiées par TuttoSport, la Juventus Turin aurait fait de son milieu de terrain la zone prioritaire à renforcer pour se relancer et faire un saut important en termes de qualité. Irritée par les mauvaises prestations d’Adrien Rabiot et d’Arthur Melo, la direction turinoise souhaitent s’en séparer dès cet été, faire table rase du passé et construite avec de nouveaux hommes forts. Passé par l’AS Roma, où il a été particulièrement performant, Leandro Paredes serait l’une des priorités de la Juventus Turin. Loin d’être indiscutable au Paris Saint-Germain, son départ ne serait pas si malvenu dans la capitale.