Le mercato parisien débute ! Le club cherche à renforcer l’équipe à plusieurs postes. Un attaquant, un milieu et un latéral droit sont recherchés lors de ce marché des transferts en septembre. Selon les informations de RMC, Hector Bellerin, joueur d’Arsenal, s’est proposé à Leonardo pour venir renforcer le côté droit.

“Le Paris Saint-Germain, qui cherche un latéral droit cet été, s’est vu proposer l’Espagnol Hector Bellerin. Le joueur d’Arsenal (25 ans) fait partie des joueurs susceptibles de quitter le club anglais. Peu de latéraux sont aujourd’hui capables de séduire la direction sportive du PSG, mais son profil a donné lieu à une réflexion. Bernat ? Paris espère convaincre Juan Bernat de signer une prolongation, à un an de la fin de son contrat. Mais les discussions ne se passent pas très bien pour le moment. Le défenseur espagnol a des exigences plus élevées que ce que les dirigeants parisiens imaginaient. Paris espère tout de même boucler ce dossier. Les discussions vont prochainement reprendre entre les différentes parties. Après, la priorité du PSG dans les mois à venir sera de prolonger Neymar et Kylian Mbappé, qui sont sous contrat jusqu’en 2022. Et ça avance tout doucement en ce qui concerne le n°10 brésilien”, a indiqué le journaliste de RMC Sport, Mohamed Bouhafsi, dans Top Of The Foot.