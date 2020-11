Mardi le Paris Saint-Germain joue son avenir en Ligue des Champions face aux Allemands du RB Leipzig.

Pour cette rencontre, les Parisiens pourront compter sur leur deux stars Kylian Mbappé et Neymar, Ander Herrera en revanche ne sera pas présent. Contrairement à Marco Verratti qui retrouve les terrains d’entraînement, l’Espagnol Ander Herrera, touché au mollet est bien incertain pour le choc en C1 face à Leipzig. Kimpembe et Idrissa Gueye ne seront pas non plus du match.