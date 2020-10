Présent en conférence de presse ce jeudi, avant le match de Ligue 1 entre le PSG et Angers demain, Thomas Tuchel a fait le point sur le mercato décevant du club de la capitale.

Le tacticien allemand n’a pas hésité à critiquer ses dirigeants face aux journalistes cet après-midi. « Oui peut-être, aujourd’hui c’est la réalité. Honnêtement je ne sais pas si on va recruter d’autres joueurs. On doit attendre. On ne va jamais arrêter de pousser les joueurs avec qui on travaille, on ne va jamais arrêter de leur donner confiance. On ne va jamais accepter de ne pas gagner, on joue toujours pour gagner. Mais oui, on a une équipe réduite. Avec des joueurs qui jouent beaucoup en équipe nationale, le coronavirus et sans préparation, je suis inquiet. »

Thomas Tuchel insiste surtout sur la mauvaise gestion des joueurs en fin de contrat. « On va payer le prix en octobre-novembre-décembre-janvier. Je suis inquiet. On peut le dire. On n’a pas la même qualité, pas les mêmes joueurs que la saison passée. Ça ne veut pas dire qu’on va perdre les matchs. On va faire le plus possible. La réalité est qu’on a perdu des joueurs. Si ça reste comme ça, on ne peut pas demander les mêmes objectifs avec une équipe réduite. On doit se battre avec des équipes très fortes sur le mercato comme Liverpool, Manchester City, l’Atlético et l’Inter Milan. Le club sait bien de quels joueurs et quels profils on a besoin. Maintenant, on doit attendre. »