Aujourd’hui libre de s’engager dans le club de son choix, Lionel Messi fait forcément des envieux. Outre le Paris Saint-Germain, Manchester United ou encore Liverpool, le Bayern Munich pourrait faire partie des candidats.

Pourrait seulement car le champion d’Allemagne en titre n’est pas en mesure de s’attacher les services du récent vainqueur de la Copa América. Questionné par Sport1 sur la possibilité de voir le Bayern Munich se mêler à la lutte à la signature de Lionel Messi, le directeur sportif bavarois n’a pas laissé le moindre espoir aux fans : « J’ai parlé à mon ami Jens Jeremies hier et il m’a dit : « Mec, ce serait quelque chose de voir Messi à l’entraînement un jour. Mais malheureusement ce n’est pas possible. On n’a pas négocié, mais les sommes dont j’ai entendu parler sont inimaginables au Bayern Munich. » A Expliqué Hasan Salihamidžić.