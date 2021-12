Quatrième gardien du PSG, Alexandre Letellier vit un rêve éveillé en côtoyant des stars au quotidien. Un rêve qui pourrait bien être stoppé net en juin prochain alors que son contrat arrive à son terme. Il sort du silence pour évoquer cette potentielle fin brutale.

Au Paris Saint-Germain depuis septembre 2020, Alexandre Letellier était d’abord troisième dans la hiérarchie derrière Keylor Navas et Sergio Rico avant que Gianluigi Donnarumma ne le pousse à l’écart du groupe en quatrième position. Eternel remplaçant, le portier de 31 ans vit pourtant un rêve éveillé auprès de stars toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Un environnement qui le pousse à se surpasser malgré l’absence de temps de jeu. En fin de contrat en juin prochain, l’ancien angevin attend désespérément un geste de sa direction afin qu’il puisse prolonger son idylle.

« Être tout le temps positif. Se tenir prêt parce qu’on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le football. Et quand on voit le palmarès de mes coéquipiers, être au top pour qu’ils puissent travailler avec quelqu’un qui a un peu de répondant. […] J’ai Paris dans la peau, au sens propre comme au figuré. Prolonger serait une top opportunité. La compétition me manque un peu, mais quand tu pèses le pour et le contre, les conditions sont extraordinaires. […] Si l’histoire continue, ce sera super« , a déclaré Alexandre Letellier dans des propos relayés par le Journal du Dimanche.