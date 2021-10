L’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain Laurent Fournier vole au secours de Neymar et défend la star brésilienne du club de la capitale.

« Au moment où Kylian Mbappé est excellent et Leo Messi vient d’arriver, je trouve intelligent de la part de Neymar de se mettre au service du collectif et de faire les efforts. Si aucun des trois n’en faisait, ce serait compliqué pour Paris. Alors oui, on attend de Neymar qu’il fasse la différence. Mais n’est-ce pas bon signe, quand il est moins bien dans le registre offensif, que de le voir enfiler le bleu de chauffe et de se mettre au service des autres ? Je ne donnerai pas de noms, mais je constate qu’il y a plein de grands joueurs qui sont incapables de faire ce qu’il fait aujourd’hui.«