Barré par la concurrence au PSG, Pablo Sarabia pourrait rebondir du côté de la Lazio Rome cet été.

Alors que le Paris Saint-Germain a déjà bouclé le recrutement de Georginio Wijnaldum (Liverpool) et se prépare à accueillir Gianluigi Donnarumma (Milan AC), Achraf Hakimi (Inter Milan) et Sergio Ramos (Real Madrid), Leonardo a encore plusieurs tours dans son sac. D’après les informations de Sky Sport, le directeur sportif parisien aurait jeté son dévolu sur l’attaquant argentin Joaquin Correa. Auteur de 8 buts et 3 passes cette saison en Serie A, le joueur de la Lazio Rome ferait partie des bons plans pistés par le Brésilien.

Le média britannique avance même que Leonardo a déjà fait une offre au club italien. Il proposerait en effet un échange avec l’Espagnol Pablo Sarabia, qui n’entre plus dans les plans de Mauricio Pochettino. L’ancien du FC Séville, arrivé à Paris en 2019 contre 18 millions d’euros, pourrait donc servir de monnaie d’échange contre Joaquin Correa. Reste à savoir si la Lazio, qui cherche à recruter sur les ailes cet été, sera intéressé par la proposition du PSG. Affaire à suivre…