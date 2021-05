Kay Ruiz-Atil, 18 ans, en fin de contrat en juin prochain, annonce son départ du Paris Saint-Germain via un post Instagram. Aucun accord n’a été trouvé avec la direction du club pour poursuivre l’aventure.

Voici les mots du jeune joueur sur son compte Instagram : « Je ne sais pas par où commencer, mais l’aventure avec le PSG pour moi s’arrête ici… Ici j’ai tout appris ! Ici j’ai réalisé mon rêve en jouant avec les plus grands joueurs du monde et en devenant footballeur professionnel. Ici j’ai rendu fier ma mère, mon père, ma famille, mes amis … vous aussi je l’espère ! Ici je suis devenu un homme, je suis arrivé ici j’avais 12 ans, aujourd’hui j’en ai 18. Je remercie du fond du coeur l’ensemble des membres du club : le président, le staff, les différents coachs que j’ai connus depuis le début de ma formation, et toutes les personnes de l’ombre qui œuvre chaque jour au sein du club pour que nous puissions être dans les meilleures conditions. Ici symbolise le point de départ de ma nouvelle vie, j’espère vous rendre fier ! Chaque fois que vous verrez Kays Ruiz, sachez que dans mon coeur résonnera toujours et à jamais le chant des supporters : ICI C’EST PARIS. »

Kay Ruiz ne manque pas de prétendants et pourrait faire son retour dans son ancien club : le FC Barcelone.