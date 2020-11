C’est la bombe du jour ! Leonardo pourrait quitter le PSG avant même la fin de saison.

Thomas Tuchel pourrait être remercié dans les prochains jours par la direction du PSG. Mais l’entraîneur parisien ne serait pas le seul à se poser des questions concernant son avenir au sein du club de la capitale. Selon les informations de L’Equipe dans son édition du jour, Leonardo pourrait quitter le club parisien avant même la fin de la saison.

Depuis son retour au PSG en 2019, Leonardo connaît une période plus difficile que son premier passage. Le directeur sportif est en conflit ouvert avec son entraîneur, la situation financière du club est très mauvaise et les prolongations de contrat de Neymar et Mbappé n’avancent pas. Doha se pose donc la question d’une fin de collaboration avec le Brésilien. L’organigramme du PSG pourrait donc bouger dans les prochains mois.