Ce jeudi soir, le FC Barcelone a surpris le monde du football en annonçant le départ de sa légende Lionel Messi. En grosses difficultés financières, les Catalans ne sont plus en mesure d’offrir un nouveau contrat à l’Argentin et du coup, c’est aujourd’hui le Paris Saint-Germain qui peut en profiter.

Si l’on en croit les informations de « Foot mercato », le club de la capitale serait plus que jamais dans la course pour récupérer la star argentine lors de ce mercato estival. Il y a quelques heures, la « Pulga » aurait même eu une discussion avec l’entraîneur du PSG Mauricio Pochettino et Neymar, Di Maria ainsi que Paredes auraient aussi discuter avec le récent vainqueur de la Copa América. Aujourd’hui selon FM : « le PSG est effectivement le grand favori puisque les négociations sont déjà avancées. On parle là d’un contrat de deux ans, plus une année en option. »

Cela fait plusieurs semaines que le club de la capitale est en discussion avec le clan Messi et : « À l’heure actuelle, le PSG est optimiste quant à la faisabilité de l’opération et s’est même déjà rapproché de la LFP (Ligue de Football Professionnel) en prévision de l’enregistrement du contrat de l’Argentin, qui serait lui déjà quasiment d’accord avec le PSG. » Voir maintenant comment vont évoluer les choses pour le PSG ainsi que l’ex star du FC Barcelone. Affaire à suivre…