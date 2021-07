Libre de tout contrat l’été prochain, Kylian Mbappé pourrait recevoir une nouvelle offre XXL de la part du PSG.

Encore sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé n’a toujours pas accepté de prolongation de la part du club de la capitale. D’après plusieurs médias espagnols, le buteur de 23 ans aurait pris la décision de rester une saison supplémentaire en Ligue 1 avant de s’envoler vers la Liga et le Real Madrid l’an prochain. Un scénario catastrophe pour le PSG, qui ne récupèrerait pas d’argent sur son transfert l’été prochain alors que sa valeur avoisine les 160 millions d’euros.

Bref, les dirigeants Parisiens doivent impérativement trouver un terrain d’entente avec Kylian Mbappé pour renouveler son contrat ou le vendre dès cet été pour s’assurer un gain considérable. D’après les informations de Marca, privilégie logiquement la première option et prépare une offre XXL à son attaquant de 23 ans. Les dirigeants envisage de lui offrir un salaire équivalent à celui de Neymar, soit plus de 36 millions d’euros par an.

Mais pour l’instant, le champion du monde 2018 veut simplement être le numéro 1 dans sa future équipe. Au Parc des Princes, la place est déjà prise par son ami Neymar, qui obstrue les ambitions du Français. Un contrat à hauteur de celui du Brésilien pourrait suffire à amadouer Mbappé… ou pas. Le seul objectif du PSG est d’obtenir un « oui » du Français, mais pour l’instant le « non » tient la corde. Comme quoi, le football n’est pas toujours une question d’argent…