Thilo Kehrer (24 ans) n’a pas du tout satisfait l’ancien défenseur parisien Eric Rabesandratana lors de cette préparation avec le PSG.

« Je ne suis pas inquiet, mais il y a beaucoup trop d’incertitudes défensives. En première période, les attaquants d’Orléans sont passés deux ou trois fois en face-à-face, ce n’est pas possible. Kehrer a des lacunes, on le sait. Contre Augsbourg, il s’est fait bouger par un mec qui saute dans son dos… et ce n’est pas un match de Ligue des Champions face au Bayern ! Ce n’est pas des signes de fatigue, mais de faiblesse, a indiqué le consultant dans Le Parisien. Aujourd’hui, on n’a pas la vraie défense, la seule certitude que tu as, c’est Hakimi. Il a un gros potentiel. »