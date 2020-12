Eloigné des pelouses depuis la fin du mois d’octobre en raison d’une blessure aux ischios-jambiers, le milieu de terrain Julian Draxler, entièrement rétabli, devrait être de la partie lors du match décisif en Ligue des Champions, l’ultime de la phase de poules, contre Istanbul Basaksehir au Parc des Princes (21h).

Mardi, le PSG a rendez-vous avec son destin. Mal embarqués dans ce début de campagne européenne 2020-2021 avec des résultats en deçà des attentes, Neymar et ses coéquipiers ont réussi à assumer leur statut de dernier finaliste de la Ligue des Champions en remportant le match de la peur face à Manchester United à Old Trafford la semaine dernière (3-1). Deuxième de poule à égalité avec le leader mancunien et son poursuivant Leipzig, le PSG est dans l’obligation de l’emporter au Parc des Princes contre les Turcs d’Istanbul pour composter son billet pour les huitièmes de finale de la compétition.

Et pour ce match décisif, selon Le Parisien, Thomas Tuchel devrait compter sur un renfort de choix en la personne de Julian Draxler. L’Allemand, blessé depuis octobre, a repris les séances d’entraînements et semble avoir récupéré l’ensemble de ses capacités physiques. Une bonne nouvelle pour le club, toujours privé de son attaquant Mauro Icardi. Dans son rôle de joker de luxe, Julian Draxler pourrait avoir son mot à dire dans cette rencontre.