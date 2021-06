Pablo Sarabia, 29 ans, pourrait quitter le Paris Saint-Germain lors du mercato estival. Le joueur est placé sur le marché des transferts et intéressé de nombreux clubs de Liga.

Actuellement à l’Euro 2020 avec l’Espagne, Pablo Sarabia est annoncé dans le viseur de la Real Sociedad, selon le média La Razon. Le club souhaite enrôler le milieu offensif dans le cas où Mikel Oyarzabal, rejoint Manchester City, champion d’Angleterre et vice champion d’Europe. Pablo Sarabia arrivé en 2019 dans la capitale, intéresse également le FC Seville, Villareal et l’Atletico Madrid. Le vice champion de France ne le retiendra pas puisqu’il a placé son joueur, sous contrat jusqu’en juin 2024 sur la liste des transferts et souhaite récupérer environ 15 millions d’euros.