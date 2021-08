Kylian Mbappé va bel et bien quitter le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid avant la fin du mercato.

Ancien président du Real, Ramon Calderon est persuadé d’un dénouement favorable pour la Casa Blanca dans ce dossier. Il reste très très confiant et voit bien le Real Madrid conclure l’affaire avant le 31 août. « La signature est imminente ! Dès que deux clubs s’assoient pour négocier avec une offre intermédiaire, les choses sont claires. Parfois, avec des choses si chères et si importantes, il faut juste payer, » a assuré le dirigeant auprès du média AS. Difficile de donner tort à l’Espagnol et les deux écuries pourraient trouver un terrain d’entente entre les 180 M€ proposés par le Real et les 220 M€ attendus par le PSG. Affaire à suivre…