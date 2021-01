Depuis quelques heures, la rumeur Sergio Agüero à Paris commence à se propager. Une rumeur qui pourrait bien devenir réalité dans les mois à venir. En tout cas Djibril Cissé valide cette idée.

Pour l’ancien buteur de l’Olympique de Marseille, l’attaquant argentin serait parfait dans le 11 de Mauricio Pochettino. « Agüero avec Mbappé et Neymar, le trio parfait ? Oui ! Ça pourrait le faire, car Mbappé et Neymar sont deux joueurs qui régalent, qui ont un bon pied, qui centrent beaucoup. Au PSG, il manque un joueur de surface. Kean le fait un peu, Icardi le faisait aussi un peu quand il allait bien. » Explique-t-il sur la chaîne L’Équipe.

Avant de terminer : « Mais Aguero, c’est vraiment sa spécialité. Je pense qu’un joueur comme lui, de fixation et de surface, ça ferait beaucoup de bien au PSG. Et puis, c’est un attaquant très efficace devant le but. Il n’a pas besoin de quatre occasions pour mettre un but ».