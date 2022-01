Après une très bonne performance face à l’OL dimanche soir, le défenseur du PSG Marquinhos a marqué les esprits. Et notamment celui d’Alain Roche, qui a été « bluffé » par le niveau de jeu affiché par capitaine parisien.

Sur Canal +, l’ancien joueur du PSG Alain Roche s’est exprimé par rapport au match de haut niveau de Marquinhos face à l’OL, dimanche soir : « Il est complet. Il a la vivacité, l’explosivité, la vitesse et il n’a pas peur d’aller au contact et au duel.Il a un bon timing, une bonne anticipation et il n’est jamais au sol, ça veut dire qu’il est toujours bien placé. Il est brillant et il marque aussi, c’est bluffant. »

Alain Roche a vraiment insisté sur les qualités défensives du Brésilien, qui se différencient d’autres défenseurs lambda : « Il y a des défenseurs qui amènent de l’appréhension aux attaquants, mais lui, il amène de l’impuissance à l’attaquant. T’as l’impression que l’attaquant face à lui ne sait rien faire. »