Toujours à la recherche d’un milieu de terrain pour renforcer l’entrejeu du PSG, Leonardo miserait sur l’ancien Monégasque, Tiémoué Bakayoko.

À une dizaine de jours de la fin du mercato, Leonardo a peut-être enfin trouvé la perle qu’il manque au milieu de terrain du PSG. Exit la Serie A, le directeur sportif parisien aurait l’intention d’attirer l’ancien Monégasque, Tiémoué Bakayoko. Une très bonne pioche selon le journaliste Didier Roustan.

« Bakayoko ? Je l’adorais à Monaco ! J’ai suivi un peu la suite de sa carrière… À Milan il y a une période ou il a été bon voire très bon avant d’avoir eu une affaire avec Gattuso. À Monaco je le voyais tout le temps dans un milieu à deux avec Fabinho devant la défense mais on se fait toujours cette image de Thiago Motta au PSG. Ça a marqué les esprits ! Et comme le PSG se projette toujours à aligner leurs “quatre fantastiques”, ils ont donc toujours dans l’idée d’aligner un milieu à deux. S’il est meilleur que Gueye ou Herrera ? Il peut être un plus pour le PSG ! (…) Et il n’a pas été épargné par les critiques, donc forcément ça se voit qu’il a du caractère ! »