D’après la presse espagnole, les dirigeants du PSG auraient contacté Fabio Paratici pour lui offrir le poste de directeur sportif la saison prochaine.

Ce vendredi, la Juventus Turin a officialisé le départ de Fabio Paratici, directeur sportif du club depuis 11 ans. Un départ qui a rapidement relancé les rumeurs concernant l’avenir de Leonardo au PSG. Plus tôt dans la semaine, le quotidien espagnol AS révélait que le Qatar ne serait pas pleinement satisfait de son directeur sportif et que les récentes tensions avec Mauricio Pochettino pourraient précipiter son départ. Ce vendredi, le même média affirme que le club de la capitale a contacté Fabio Paratici pour reprendre le poste de Leonardo.

Interrogé à ce sujet cet après-midi en conférence de presse, l’Italien a laissé planer le doute. « Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour parler des autres clubs aujourd’hui… c’est mon adieu à la Juventus aujourd’hui. Ma famille espère que je trouverai un travail rapidement. Aller à la Juventus est une bénédiction déguisée. Les gars d’Amazon qui sont avec nous depuis un an porteront avec eux un bagage intransmissible. »