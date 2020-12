Ancien joueur du Paris Saint-Germain, Thiago Silva envisage de terminer sa carrière avant de trouver une reconversion, pourquoi pas en tant qu’entraîneur.

Aujourd’hui défenseur central de Chelsea en Angleterre, le Brésilien rend un bel hommage à ses trois entraîneurs préférés dont Thomas Tuchel qui l’a beaucoup inspiré.

« Si je dois élire trois professionnels qui m’inspirent le plus parmi ceux avec qui j’ai travaillé, je dirais Tite, Carlo Ancelotti et Thomas Tuchel. À propos de Tite et Ancelotti, il est quasiment impossible d’aimer l’un et de ne pas aimer l’autre, car ils se ressemblent beaucoup. Les trois comprennent beaucoup le football, mais se démarquent sur le plan humain. »